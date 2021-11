Tras 6 años desaparecido y desprecio de Televisa por "calvo", galán de novelas se dedica a esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien desapareció de la televisión hace 6 años luego de ser estrella juvenil en las telenovelas en Televisa, reaparece y hace fuertes revelaciones sobre por qué se alejó del medio y a qué se dedica ahora.

Se trata de Imanol Landeta, hijo del también actor Manuel Landeta y hermano de Jordy Landeta, quien comenzó su carrera en Plaza Sésamo y en varias telenovelas como El niño que vino del mar, Clase 406, De pocas, pocas pulgas y Código Postal.

El actor de 34 años alejó de los reflectores ya que no sentía que podía alcanzar la fama de galán a causa de su apariencia física y así lo confirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino.

El histrión contó que una de las razones por las que abandonó su carrera fue que no encajaba en la imagen de un galán de telenovelas, justo como su padre contó, pues como era "bajito de estatura y pelón", no era lo que productores buscaban.

Sí es uno de los factores (por los que me alejé) porque el estereotipo mexicano del galán de telenovelas no es para nada mi estereotipo pues entonces en esa consciencia y con las complicaciones de la competencia misma en el medio actoral por los personajes dije: 'me va a ir moviendo esto por otros rubros'. Yo también quería satisfacer otras inquietudes empresariales".

Imanol abandonó los reflectores en parte a la calvicie prematura que sufri�� cuando tenía 14 años: "Empecé a quedarme pelón a los 14 años... jugaba Hockey. Está de la freg..., me hacía así con las manos (agarra su cabeza) y me salían pelos. Mi papá me decía: 'Esto ya empezó'. A los 22 o 23 años ya se me veía y teníamos que estar haciendo malabares para que pareciera que todavía tenía una gran mata", reveló.

"¿Contra la genética qué haces? Nada, te aceptas", mencionó, afirmando que no cayó en ningún tipo de depresión y "hay que aprender a quererse", sin darle mucha importancia a su físico.

El actor contó que nunca pensó en un trasplante de cabello pero si en el futuro mejora la tecnología, sí estaría dispuesto a una "clonación de cabello".

Cabe resaltar que el problema de calvicie fue heredado de su padre, el actor Manuel Landeta quien actualmente aparece en la telenovela Contigo Sí, pues sufre lo mismo desde joven.

Al ser cuestionado sobre su posible regreso a la pantalla chica, dijo: "De repente me dan ganas de utilizar alguna plataforma para exponer algo que me guste o apasione. de repente ha sido de enseñar cosas de agricultura... las motocicletas".

Imanol se volvió empresario y apicultor, además de que todas las imágenes que ha publicado son de él en su moto, con su padre o en el campo con animales de granja, pues claramente su pasión está en la tierra y naturaleza, no cerca de las cámaras de grabación.

Puse en práctica mi profesión como administrador (...) se distorsionó un poco la noticia diciendo que soy dueño de ranchos, yo trabajo y presto mis servicios a gente que tiene espacios en el campo. Administro propiedades en el campo, algunos son ranchos. Estoy involucrado en temas agrícola y es bien bonito porque trabajar la tierra es una de las cosas más hermosas. Es trabajar comida para que la gente lleve a su boca".

¿Qué hizo con el dinero que ganó protagonizando telenovelas?

Imanol aseguró que el dinero que ganó a lo largo de su carrera actora le permitió pagar sus estudios universitarios en Negocios Internacionales. Además, lo disfrutó comprándose lo que quería y viajando con su familia.

