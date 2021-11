FOTOS: Tras terminar con actor de 'HIMYM', Paty Cantú y Christian Vázquez derraman miel en la F1

Comparta este artículo

Cuidad de México.- En el año 2020, Paty Cantú impactó a sus seguidores al dar la noticia de que tuvo un corto romance con Josh Radnor, actor que dio vida al romántico 'Ted Mosby' en la sitcom How I Met Your Mother; sin embargo, las cosas no fueron como lo esperado, así que terminaron rápidamente.

En poco tiempo, la cantante, se enamoró perdidamente del actor Christian Vázquez, con quien celebró ocho meses de relación el pasado lunes, 8 de noviembre.

La pareja de enamorados, compartió algunas fotografías, de lo que parece ser su última cita, la cual ocurrió en la Ciudad de México, durante la F1, en ella ambos se declararon su amor de forma publica. Por un lado, Christian Vázquez escribió:

Mes ocho, y un siete más juntos. ¡Gracias! Por dejarme ser cómplice tuyo en cada momento. Nada me hace más feliz que caminar a tu lado siendo equipo, sumándonos y apoyándonos. Amo conocer el mundo contigo. Emocionado también por todas las aventuras que vienen en camino. ¡Te amo!

Por su parte, la exintegrante de Lu, respondió con un mensaje igual de romántico, en el que también le declaró su amor al actor sin ningún tapujo.

Ocho sietes juntos. Esta vez en uno de mis deportes favoritos, la F1. Y sí esperando mil años más o sólo un segundo. Agradezco por ti. Ahí y en cualquier contexto: Te amo.

