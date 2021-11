Horóscopos de hoy 9 de noviembre 2021: MHONI VIDENTE publica las predicciones para mi signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la pitonisa más querida del mundo de los espectáculos te comparte las predicciones de hoy martes 9 de noviembre 2021, un día cabalístico e ideal para manifestar todo lo que desees en esta temporada de Escorpio. Consulta todos los detalles en el horóscopo de hoy.

Con las predicciones de Mhoni Vidente conocerás cuál es la suerte de tu signo zodiacal en temas amorosos, financieros y de salud. ¡No te pierdas nada! Todos los detalles están plasmados en los horóscopos de hoy.

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de este martes 9 de noviembre, según sus cartas del Tarot

Aries

En esta semana se le pedirá ser más efusivo en el amor; no tenga miedo en mostrar su lado más 'cursi'. Reflexione sobre la nueva propuesta económica que le hicieron en su banco. Debe lanzarse sin temor para lograr sus metas en el trabajo. Descanse hasta recuperarse de las piernas.

Tauro

Un día perfecto para hablar de sus grandes satisfacciones en pareja; eso les ayudará a tener nuevas metas como amantes. No tome decisiones sin pensar antes, en especial si se trata de su dinero. Evite las peleas con sus jefes. Su dentadura estará hoy muy frágil.

Géminis

La vida en pareja va mejor que nunca, y pronto verá grandes satisfacciones que nunca pensó tener. Su imaginación le ayudará multiplicar sus ahorros. Encontrará una buena oportunidad para ascender en su trabajo. En cuestiones de salud, todo en está en perfectas condiciones.

Cáncer

Si su relación es muy nueva, será mejor que tenga un poco de calma y no tema expresar sus verdaderos sentires. Puede jugar algo de dinero en una rifa; estos días serán benditos. El viaje de negocios pendiente será muy favorecedor. Vaya al campo para respirar aire sin contaminación.

Leo

Está lleno de energía y amor, listo para darlo todo sentimentalmente; consolide su relación, es momento de tener familia. Van a llegar unos pagos que no contemplaba, ¡felicidades!. Exponga sus prioridades en el trabajo sin rodeos. Se van las molestias que tenía días pasados.

Virgo

Cambios radicales en la forma de llevar su relación de pareja; solo no olvide escuchar a su nuevo amante. Dará más de lo que tiene, y su cartera se verá afectada. En las labores, todo lo que inicie hoy será un triunfo. Aproveche esas ganas de vivir nuevas aventuras.

Libra

Hace bien en iniciar esa nueva relación; merece ser feliz y olvidar las malas experiencias. No pierda tiempo en el 'hubiera'. Día de apuro en su cartera, pero es pasajero. Actúe con calma, sobre todo con los compañeros del trabajo. Atención a la zona del pecho, puede enfermarse.

Escorpio

Su plan de seguir solo, sin pareja va muy bien; no cambie de camino, pero póngase nuevas metas personales. En cuestiones de dinero, su cartera se llenará inesperadamente. Sus jefes le darán ese permiso que tanto desea. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer más actividades.

Sagitario

Hable con su amor abiertamente de sus sentimientos; recuerde que todo lo que siente es válido. ¡Atención! En los negocios no existen los 'compadres'; son clientes. No entre en ningún tipo de provocación en la oficina. La visita al dentista no puede esperar, todo podría empeorar.

Capricornio

Mantenga los sentimientos en el refrigerador si no está dispuesto a correr riesgos amorosos. Usted decide. Controle su efectivo, deje las compras para otra ocasión. Los cambios en sus labores afectarán a su vida sentimental. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy bueno.

Acuario

No se crea el más sensual, ni caiga en tentaciones, pues seguro solo lo quieren usar para una aventura; con calma y respete su relación o el karma atacará. Evite los gastos que no tienen motivo. En el trabajo, todo marcha bien. No abuse de las grasas, su salud se pondrá mal.

Piscis

Su magnetismo para el amor está más alto que nunca; viene una nueva persona, pero ¡ojo! Pues podría ser del pasado. Mejora el nivel de sus ingresos económicos. Si el trabajo es mucho, háblelo con sus patrones, es clave para crecer. Trate de comer menos dulce.

