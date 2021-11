¡Llega a TV Azteca! Famosa hace fuerte súplica a su ex en 'VLA' y ejecutivos la vetan de Televisa

Ciudad de México.- Una famosa, quien habría sido amenazada por altos mandos con ser vetada de Televisa si se iba a TV Azteca, ignoró esta advertencia y llegó al Ajusco, además de hacer tremenda súplica por medio del matutino Venga la Alegría.

La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida 'Diva de la Banda' Jenni Rivera, confesó en su llegada a México que desde hace más de cuatro meses le ha insistido a su expareja Lorenzo Méndez para que firme el divorcio.

Como se recordará, a finales del año pasado, Chiquis y el cantante se separaron de manera definitiva, sin embargo, hasta ahora siguen casados legalmente.

En el aeropuerto de la CDMX, la prensa le preguntó a Chiquis si era cierto que ella no quería firmar el divorcio y si le está pidiendo algún tipo de manutención a su ex, a lo que respondió revelando la súplica que ha hecho desde hace tiempo.

No, mi amor. Yo estoy esperando que firme... estoy mandando e-mails casi (todos los días); rogando que por favor firmen y no me han contestado. Ya van como cuatro meses", dijo a los medios de comunicación.