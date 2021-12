"Yo no la extraño": A un año de la muerte de Flor Silvestre, Pepe Aguilar recuerda así a su madre

El Sayote, Zacatecas.- El pasado 25 de noviembre, Flor Silvestre cumplió un año de haber fallecido y, aunque ya pasaron varios días de dicha fecha, Pepe Aguilar recién sacó un video sobre la misa que celebró en la pequeña capilla donde yacen los restos de la primera actriz; en la misma ceremonia, el interprete de 'Miedo' declaró que no extrañaba mucho a su madre.

El pasado jueves, 9 de diciembre, Pepe Aguilar subió un video a su canal de YouTube en donde compartió un momento íntimo para el clan de la música regia y es que, el 25 de noviembre se celebró el primer año de fallecida de Flor Silvestre, por lo que el cantante rindió una pequeña misa en conmemoración de su fallecimeinto.

Durante la ceremonia, el padre de Ángela Aguilar reveló que él no extrañaba mucho a su madre, además indicó que aplicaría en su vida, la promesa que le hizo a la que fue la esposa de Antonio Aguilar.

Yo me comprometo, no sé los demás, pero yo me comprometo antes ustedes que voy a seguir su consejo de apreciar los pequeños momentos, los segundos y minutos de cada día, porque de repente a uno se le olvida que se puede ir en cualquier momento." Declaró el cantante.