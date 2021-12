Vicente Fernández crío a hijo que no era suyo; así descubrió el engaño tras 18 años con Rodrigo

Ciudad de México.- El famoso cantante del regional mexicano, Vicente Fernández, por muchos años crío a un joven pensando que era su verdadero hijo, pero por este impactante motivo descubrió que era un engaño y que Rodrigo Fernández en realidad no era suyo, tras 18 años conviviendo juntos con la familia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cómo se sabe, la familia de Alejandro Fernández atravesó durante varios meses momentos muy delicados delicados, pues Don Chente Fernández permaneció hospitalizado por una fuerte caída en su rancho, donde le diagnosticaron la enfermedad de Guillain-Barré, que limitó su movilidad, lo que dificultó su mejora.

La mañana del pasado domingo 12 de diciembre, la familia del 'Charro de Huentitán' se vistió de luto por la lamentable muerte de su patriarca, quienes ya abrieron su rancho para que el público pueda despedirse de este, además de dar detalles sobre su funeral.

Ante esto, se han recordado las más sonadas polémicas del reconocido padre de Gerardo Fernández, como la vez en la que reveló que había engendrado un hijo con una mujer que no era su esposa, Doña Cuquita Abarca.

El mismo intérprete de Estos Celos reveló en 1997 que se enteró que tenía un hijo con la actriz, Patricia Rivera, con quién trabajó en el filme, El Arracadas, el cual ya tenía cinco años y que lo demandaba para su manutención, la cual ascendía a más de cinco millones de pesos y si no se los daba le embargarían caballos y varios terrenos del Rancho Los Tres Potrillos.

Al final este llegó a un acuerdo en el que solo le daría cuatro millones de pesos, además de reconocerlo como suyo, igual que su esposa y sus otros cuatro hijos, 'El Potrillo', Alejandra Fernández, Gerardo Fernández y Vicente Fernández Jr., quienes lo aceptaron y convivieron con él, pensando que era un legitimo Fernández.

Pero, después de 18 años conviviendo, Vicente decidió aplicarle una prueba de ADN a todos sus hijos, para poder sacarles un seguro de secuestros, después de que su hijo mayor fuera privado de su libertad y le mutilarán tres dedos.

Dicha prueba reveló que Rivera solamente engañó al cantante, pues el joven de nombre Pablo Rodrigo Fernández no era su hijo, narrando a Gustavo Adolfo Infante, en una entrevista para Imagen TV, que fue un golpe muy duro para él.

Luego del secuestro de Vicente, le íbamos a sacar un seguro antisecuestro, para lo cual le sacaron sangre, por aquello de si te mandan un dedo, sepas si realmente es de tu hijo o no. Ahí fue donde detectamos que no era mi hijo", recordó Vicente.

De igual forma, en la entrevista para De Primera Mano, señaló que se sintió traicionado y muy dolido al saber que todo fue un engaño y perdió un hijo, pues Vicente se alejó de Rodrigo, pues estaba muy furioso y desilusionado por lo sucedido.

Claro que me duele, después de 18 años me dicen que no es mío", concluyó en ese momento.