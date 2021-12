Casi consuegros: Silvia Pinal y Vicente Fernández por poco casan a 'La Guzmán' con 'El Potrillo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz, Silvia Pinal, hace poco recordó la ocasión en la que casi se vuelve consuegra de Vicente Fernández, pues tanto ella cómo él planeaban que su hijo, 'El Potrillo', y la rockera, Alejandra Guzmán, estuvieran juntos y se casaran para formar una familia.

La mañana del pasado domingo 12 de diciembre, todo México se vistió de luto por la lamentable muerte del 'Charro de Huentitán', a quien enterraron la tarde del pasado lunes 13 de diciembre tras más de 24 horas rindiéndole homenaje en el Rancho los Tres Potrillos y la Arena VFG.

Ante esto, varias celebridades contaron anécdotas al lado del cantante, como sucedió con la primera actriz de Televisa, quien poco antes del deceso de este recordó la vez que Vicente le expresó sus deseos para que 'La Guzmán' y su hijo, Alejandro Fernández, se hicieran novios.

Hubo una época en que Vicente se me acercó y me dijo: 'Cómo me gustaría que mi Potrillo conociera a su Yeguita', que era Alejandra", explicó Pinal.

Ante esto, ella señaló que no le resultó una mala idea, incluso confesó que ella sí deseaba que formaron una familia y unieran a ambas dinastías, pero reconoció que el momento en el que ellos estaban 'conspirando', no era el adecuado para sus hijos y al final no pudieron cumplir dicho sueño.

A mí sí me hubiera encantado que hicieran pareja, pero no era el momento y cada quien ha hecho su vida por su lado", expresó Silvia.

Cabe mencionar que eso no impidió que el intérprete de Mujeres Divinas quisiera mucho a Alejandra, pues le regaló tres caballos miniatura y siguieron con una gran relación de amigos.

