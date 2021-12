¿Se va a TV Azteca? Tras 35 años en Televisa, Palazuelos confirma salida y este es el fuerte motivo

Ciudad de México.- Después de 33 años dentro Televisa como uno de sus actores, el siempre polémico y muy famoso, Roberto Palazuelos, recientemente confirmó su salida de la empresa y reveló el fuerte motivo de su decisión, ¿a caso se irá a TV Azteca?

Palazuelos en 1986 comenzó su carrera dentro de la actuación en la novela Marionetas, tras lo que siguió en cine y en otros melodramas exitosos, hasta este 2021 con la serie de comedia, Perdiendo el Juicio, la cual ya terminó grabaciones el pasado lunes 13 de diciembre.

Durante dichas grabaciones el llamado 'Diamante Negro' salió a hablar con la prensa, a quienes les señaló que Perdiendo el Juicio y la serie 40 y 20, probablemente serían sus últimos trabajos dentro de la actuación y se retiraría para siempre de esta, impactando a todos con la confesión.

Roberto aclaró que esto se debe a que tal vez se vaya a postular para ocupar el puesto de Gobernador en Quintana Roo, aclarando que aunque aún no está en un partido, las encuestas ya lo tienen como uno de los favoritos y quisiera poder dar esa lucha.

Parece ser que como pintan las cosas, ¡este rorro ya se les va!, porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, y estoy alto en las encuestas, todavía no tengo el partido no sé por donde me voy a ir, pero todo se va a decidir esta semana", confesó Palazuelos.