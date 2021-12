Sherlyn revela cómo ha sido regresar a la universidad tras convertirse en madre soltera

Ciudad de México.- A inicios del presente año, Sherlyn informó que había decidido retomar sus estudios universitarios, pese a ser una actriz de renombre, la razón es que busca convertirse en un ejemplo para su hijo André; sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la exprotagonista de Clase 406.

El pasado miércoles, 15 de diciembre, la actriz presumió las calificaciones finales de su actual semestre en la carrera de psicología, profesión que estudia en la Universidad Anáhuac, según sus propias palabras, este año no ha sido fácil, pero eso no evita que se sienta satisfecha con los resultados.

Me siento muy orgullosa, sobra decir que no fue sencillo llevar ocho materias con bebé, trabajo, gira teatral y sin nana, me tocó estudiar en la noche y hacer tareas durante las siestas de André.