Tras 19 años, Paola Rojas dice adiós a Televisa con atractivo vestidito blanco y se va ¿A TV Azteca?

Ciudad de México.- Sin duda alguna la conductora mexicana Paola Rojas es una de las celebridades de Televisa más queridas por el público pues además de que tiene más de 19 años trabajando en esta empresa, también es sumamente guapa y cada uno de los 'looks' que modela provocan furor.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exesposa de Luis Roberto Alves dos Santos 'Zague' comenzó su carrera artística cuando apenas era una jovencita de 20 años y tras el paso del tiempo, se ha consolidado como una experimentada periodista pues ha trabajado en varios noticieros y programas informativos como Planeta 3 a diario, Caza de campaña y actualmente Al aire con Paola.

Durante la mañana de este viernes 17 de diciembre, Rojas dejó impactados a sus miles de fans pues a través de sus historias de Instagram les confirmó que ese día dejaba los foros de la televisora de San Ángel por una importante razón.

Sin embargo, esto no quiere decir que la mujer de 45 años esté renunciando a Televisa o que se vaya a TV Azteca y en realidad, Paola dejará las instalaciones porque realizará un "viaje al mar", según sus propias palabras, donde realizará un reportaje marino.

Ya estoy alistando maletas y ojo no para irme de vacaciones, me voy al mar para presentarles un reportaje marino de esos que me fascinan, así que hoy en el estudio y el lunes en el océano", expresó.