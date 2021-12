Eduin Caz presume guardaespaldas con metralletas; fans lo destrozan: "Anda en malos pasos"

Ciudad de México.- Nuevamente el polémico cantante del regional mexicano, Eduin Caz, se encuentra siendo destrozado por miles de sus fans en redes sociales, pues presumió que viaja con guardaespaldas armados con metralletas, mediante un video en sus cuentas.

Recientemente Eduin ha estado en el ojo público, debido a que confirmó que sí le ha sido infiel a su esposa y madre de sus hijos, sin embargo, ahora el cantante llamó la atención hace poco porque en su Instagram compartió un video desde su camioneta con gente armada.

El vocalista de Grupo Firme en las imágenes mostró que va en una camioneta acompañado de dos guardaespaldas, los cuales vienen armados con unas metralletas, listos para atacar en el momento que sea necesario.

Ante esto, varios de sus miles de fans se refirieron a él cómo un "payaso" y otros afirman que en realidad son "sicarios" los que están con él y que ya demostró que se encuentra en "malos pasos".

Uy, y luego dicen que no andan en malos pasos, perdón, pero esos no son guardaespaldas esos son sicarios, cuando han visto a los guaruras de artistas grandes como Alejandro Fernández con armas de uso exclusivo del ejército. Perdón pero esto que subió este señor no fue solo enseñar cómo lo cuidan, esta imagen o vídeo ya tiene otra intención", dijo una mujer.