¡Van en serio! Kim Kardashian conocería a la madre de Pete Davidson, entre ruegos de Kanye West

Estados Unidos.- En medio de los ruegos de Kanye West para regresar y detener el divorcio, la famosa empresaria y socialité, Kim Kardashian, demostró que va en serio con Pete Davidson, pues ya habría conocido a la madre del comediante, Amy, y a su hermana, Casey.

Cómo se sabe, desde hace varios meses, Kanye y Kim anunciaron que iban a divorciarse, después de que este hiciera fuertes comentarios sobre su entonces pareja, cómo que quería abortar a su primogénita, o de su exsuegra, Kris Jenner, comparándola con feos personajes de ficción.

Tras esto, West salió con una guapa modelo y actriz, sin embargo, después de que se anunció que este había terminado con ella, comenzó a hacer pública su intención de recuperar a Kim, la cual acababa de confirmar su romance con el comediante de Saturday Night Live.

Tal parece que dichos ruegos no serán escuchados por la hermana mayor de Kendall Jenner, ya que actualmente se le ha visto salir con Pete al cine, e incluso tiene una foto familiar al lado de este con Kris y la pareja de ella, además de que afirman que Kim ya conoció a su nueva suegra.

Supuestamente, la estrella de Keeping Up With The Kardashian el pasado fin de semana habría pasado varias horas con Amy y Casey, lo que según una fuente: "salió muy bien", y la madre y hermana de Davidson "dieron su sello de aprobación" a la guapa empresaria.

