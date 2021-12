TV Azteca, de luto: Devastados, en 'VLA' le dan un última adiós a actriz de Televisa

Ciudad de México.- TV Azteca todavía sigue de luto, pues devastados, miembros de Venga la Alegría recientemente le dieron el último adiós a Carmen Salinas, una famosa y muy querida actriz de Televisa, al asistir al último de sus novenarios el pasado martes 21 de diciembre, donde hablaron con sus familiares sobre su herencia.

Los familiares de Salinas charlaron con la prensa al término de las misas realizadas para pedir por el eterno descanso de la primera actriz que perdiera la vida el pasado 10 de diciembre, tras permanecer un mes en coma.

Debido a que los restos de doña Carmelita fueron cremados, su hija María Eugenia Plascencia reveló que será el próximo domingo 26 de diciembre cuando lleven la urna de su madre al Panteón Español.

Acto seguido, negó que en este momento alguno de sus consanguíneos esté pensando en la lectura del testamento de su famosa madre.

Yo no he pensado nada de eso, porque para mi es un respeto hacia mi madre con el novenario y todo esto, porque es horrible desde un principio estar pensando esas cosas, todo debe estar arreglado y ya se enterarán con el tiempo, ahorita no hay una fecha", detalló.