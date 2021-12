Il Divo: Personas cercanas a Carlos Marín revelan cuál fue la verdadera causa de su muerte

Manchester, Inglaterra.- El pasado domingo, 19 de diciembre, Carlos Marín, uno de los integrantes de Il Divo perdió la vida después de ser ingresado a un hospital en Manchester, Inglaterra.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con algunos informes, tras la muerte del barítono, comenzaron a surgir varias especulaciones sobre su verdadera causa de su defunción, por lo que dos fuentes cercanas al cantante dieron sus respectivos tesimonios a través de los medios de comunicación, al tiempo en el que revelaban de qué falleció Marín.

La primera en dar su declaración fue Miriam Sommerz, expubicista de la celebridad, de 53 años, quien declaró que Carlos había obtenido su esquema completo de vacunación en México, país de donde se convirtió en residente en el presente año.

Por otro lado, Sommerz declaró que, posiblemente, lo que deterioró la salud del integrante de Il Divo fue que, pese a que contaba con todos los síntomas de Covid-19, se negó a recibir atención médica inmediata por algunos días.

La segunda declaración fue la de Alberto Martín, abogado de Carlos, quien afirmó ante el show Ya es Mediodía, que el cantante falleció por Covid-19, auque sus más allegados no pueden dar crédito por su inesperada muerte.

Todavía no lo creemos. Ha sido casi de un día para otro y esto es como un mal sueño (...) Su madre, hermana y allegados no dan crédito a lo ocurrido. La verdad es que no nos entra en la cabeza.