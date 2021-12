Adiós TV Azteca: Tras 29 años en Televisa y declararse bisexual, villana se retira de las novelas

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien hace unos meses causó revuelo al declararse bisexual, decidió diversificar sus ingresos al lanzarse como empresaria alejada de los foros de Televisa y TV Azteca.

Se trata de Nailea Norvind, quien se graduó de la escuela de actuación de Televisa (CEA) y debutó a los 12 años en la telenovela Chispita. El mayor éxito de la actriz llegó a los 17 años con la telenovela Quinceañera con Adela Noriega y Thalía.

Luego de haber interpretado a la antagonista de Cuando llega el amor en 1990, la actriz de ascendencia noruega se ausentó durante 8 años de la televisión y regresó en 1998.

La actriz se consolidó como una de las villanas más odiadas de las telenovelas al participar en proyectos como Preciosa, Amor gitano, Abrázame muy fuerte, Amigas y rivales, Muchacha italiana viene a casarse, La candidata y Cuna de Lobos.

Tras acudir a TV Azteca y anunciar al público de Ventaneando que vendía jugos en tianguis de la CDMX, la actriz compartió en entrevista con Sale el Sol que ya tiene su propio negocio, pues se lanzó como empresaria con la venta de suplementos alimenticios.

La actriz de 51 años, quiere que la gente lleve una vida más sana, aunque no quiere persuadir a nadie pues a todos le funcionan cosas distintas.

Este productor que estoy vendiendo, no me gusta hablar demasiado de sus virtudes de salud porque no quiero que se vuelva un producto milagro ni cosas de esas solo es una cosa muy rica que no te hará daño y no tiene exceso de azúcar o grasa. Este despertar en esta época ha sido que hay que aprender a cuidarnos".