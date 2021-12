"Nos tienes hartos": Conductor de 'Hoy' le dice sus verdades a Escalona y la tacha de "ardida"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora Andrea Escalona desató la polémica y no solo fue criticada por el público de Televisa sino también por parte de uno de sus compañeros del programa Hoy.

En los últimos días la hija única de la fallecida Magda Rodríguez ha sido destrozada por decenas de televidentes que ya no quieren seguirla viendo a cuadro de lunes a viernes en el matutino más famoso de la televisión abierta.

Durante la mañana de este martes 28 de diciembre, Andy volvió a armar un tremendo berrinche mientras jugaban en la dinámica del Más o menos, en donde se debe adivinar cierta cantidad mientras un globo con confeti se llena y de no responder bien, la bomba se revienta.

A la sobrina de la productora Andrea Rodríguez no le agradó ni tantito la pregunta que le hizo Raúl 'El Negro' Araiza y luego de perder, explotó frente a las cámaras del programa y exigió que el conductor también fuera castigado porque cometió un error.

Sin embargo, Raúl no se quedó callada y no pudo contenerse y terminó diciéndole todo lo que pensaba de ella sin importarle estar al aire:

Si pierdo, yo no me ardo... ¿qué pasó? yo no me ardo ¿le seguimos?... no importa, pero no importa, no pasa nada, no ganas un coche ¡Escalona relájate!, no ganas un coche", dijo Araiza respecto a la competitividad de su compañera.