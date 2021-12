Desempleada y sin dinero: Tras 21 años en Televisa, querida actriz vende cubrebocas para sobrevivir

Ciudad de México.- Tras 21 años en Televisa y rumores de su retiro del medio por problemas económicos, una famosa actriz que salió en programas de comedia como La Hora de la Pico, defiende lo que tuvo que hacer para salir adelante ante la falta de trabajo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Lorena de la Garza, quien se catapultó a la fama por su divertido personaje de 'Nacasia', el cual interpretó junto a Consuelo Duval como 'Nacaranda' en La Hora Pico, programa del canal de Las Estrellas que duró al aire del 2000 al 2007.

Hace unos meses, y ante la falta de trabajo y dinero durante la pandemia, se reportó que la actriz presuntamente pensaba retirarse del medio ante la tristeza que le provocaba su situación, además de que tendría que vender su casa para sobrevivir.

Está vendiendo su casa porque ya no tiene dinero y se va a retirar del mundo del espectáculo", sostuvo Pepillo Origel en su programa 'Con Permiso' hace unos meses.

Y esque De la Garza vendió diversos productos para poder generar ingresos ante la falta de empleo en el medio artístico por el confinamiento. La actriz vendió filtros de agua y cubrebocas, además de tratamientos para hacer crecer las pestañas.

Pese a que recibió bastantes críticas de algunas personas por hacer esto, Lorena se defiende de los ataques ya que se ganó la vida honradamente al verse en una situación complicada. En entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión, dijo:

Y es que aunque durante un tiempo pudo solventar sus gastos con algunos ahorros, pero llegó un momento en el que decidió tomar acción por su cuenta ya que no quería verse rebasada por la crisis.

Fue complicado para todos, sobre todo para los que nos dedicamos a esto y vamos al día. Tenía algunos ahorros, pero con este tiempo sin trabajar fue complicado, entonces... me vi en la necesidad de empezar a vender productos de belleza, filtros de agua, vendí cubrebocas. Lo padre es que salí adelante", contó.

La actriz, quien estuvo en el remake de la serie Dr. Cándido Pérez, compartió la importante lección que se llevó de esto.

La vida te impulsa a salir adelante y hace cosas que no creías que podías hacer, no es que estén mal o bien, simplemente a veces te resguardas detrás de este telón de: 'yo sé hacer esto' y un día la vida te dice: ¿qué crees? que no, y hay que hacer de todo", finalizó.