"Lárgate de 'Hoy'": Tras 12 años en TV Azteca, Escalona hace esto en vivo y la 'corren' de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora y actriz Andrea Escalona, quien se integró a Televisa en 2018 tras 12 años en TV Azteca, nuevamente provocó la furia de decenas de televidentes debido a la actitud que tiene durante el programa Hoy.

Desde que la michoacana Tania Rincón se integró al elenco del matutino, los televidentes no han dejado de decir que la hija de Magda Rodríguez no la trata bien y que hasta se pondría "celosa" porque ella se robaría toda la atención.

Durante la mañana de ayer jueves, Andreita nuevamente se volvió blanco de críticas pues durante las dinámicas de juegos en el programa Hoy, ella toma de inmediato una actitud muy competitiva y no le gusta perder por nada del mundo. Incluso hace algunos días 'El Negro' Araiza la destrozó y le recordó que solo jugaban por amor al arte y no por un premio.

En la dinámica de ¿A dónde voy?, la conductora mexicana tuvo que volver a hacer equipo con Tania y gran parte del público asegura que la michoacana no se explaya para no molestar a Andy y por esto no han dejado de hacer comentarios.

En las redes sociales del matutino, Escalona fue destrozada por decenas de televidentes, quienes una vez más exigieron que fuera despedida de Televisa de una vez por todas.

La Escalona no se enojó porque ella no dio una".

Qué coraje soportar a Andrea Escalona, ya lárgate".

Tania no le tengas miedo a Escalona".

Todos me encantan menos La Escalona".

Por favor a Escalona sáquenla del programa, no tiene carisma".

La Andrea Escalona cae tan mal".

Que Escalona se dedique a otra cosa, tiene la sangre muy pesada".

Qué pedante es Escalona, se cree dueña de la TV".

Tania le tiene miedo a los berrinches de la Escalona".

Fuente: YouTube Programa Hoy