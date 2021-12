¿Romance en Televisa? Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, revela sí ya tiene novio

Ciudad de México.- Mía Rubín es la hija de la conductora de Hoy, Andrea Legarreta y de el exTimbiriche, Erik Rubín, quien en este año, 2021, se metió de lleno en el mundo de la música, dando un concierto en compañía de figuras como Kalimba, Yahir, entre otros.

Recientemente, la joven actriz fue entrevistada en el programa De Primera Mano, donde reveló sí ya tenía o no un novio o alguna persona de la que se encuentre interesada a lo que ella respondió que "no".

Nunca he tenido una relación así super seria. Si he tenido gente que me gusta y he intentado salir, pero no ha funcionado: por el momento estoy soltera." Declaró la hija de Legarreta.