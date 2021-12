Sin exclusividad en Televisa y desempleada, villana de novelas abandona México y acaba desfigurada

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa el año pasado y no ha trabajado en ningún proyecto en esa empresa o en TV Azteca, abandonó México y quedó 'desfigurada' tras unos 'arreglitos'.

Se trata de la actriz Cynthia Klitbo, quien estuvo por más de 35 años en la empresa de San Ángel en melodramas como La Dueña, Atrévete a soñar, Teresa y El Privilegio de Amar.

Tras confesar que estaba pasando por una crisis económica durante la pandemia por Covid-19 ante la falta de empleo e ingresos, recurrió a vender saludos y empezó a buscar cómo salir adelante.

¿Me muero de Covid o de hambre? Prefiero morirme de Covid porque si no, ¿quién come en la casa?", dijo entonces.

La actriz se dijo preparada para hacer todo tipo de trabajo con tal de generar ingresos: desde limpiar casas hasta volverse panadera.

Si es necesario limpiar una casa, la limpio. El chiste es trabajar. Si tengo que acabar de panadera, acabo de panadera, no importa".

Posteriormente, sorprendió al anunciar que abandonaba México para grabar una serie en Perú, abandonando los foros de grabación de Televisa.

Tras su polémica ruptura del Rey Grupero y terminar enamorada de su nueva pareja Juan Vidal, la artista volvió a México.

Aunque por ahora no tiene ningún proyecto confirmado, Cynthia decidió tomarse unas vacaciones decembrinas en Estados Unidos con su hija Elisa, con quien visitó el parque de diversiones de Universal Studios.

Fue así que la artista de 54 años dejó en shock a todos sus seguidores al mostrar un video donde lucía irreconocible. Klitbo presumió que se fue a hacer una 'shineadita', término utilizado para describir un arreglo físico.

Aunque impactó porque lucía totalmente 'desfigurada', lo cierto es que la actriz usó un filtro de la aplicación de Instagram, el cual cambia la apariencia del rostro, haciendo que este luzca más estirado, además de aparentar unos labios más grandes. Este también modificó su voz, pues la hizo sonar más grave.

Pues sí, la verdad es que me vine a hacer una 'shineadita', leve, aquí a Estados Unidos, con uno de los mejores, fue leve, no se nota nada, como verán me veo divina, quedé súper natural, se los recomiendo", dijo la actriz en el video.