Tras despido de TV Azteca y varias cirugías, polémica conductora vuelve a 'VLA' y aplasta a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien lleva 5 años en TV Azteca, dejó en shock al practicarse aún más 'arreglitos' en vivo a su regreso a Venga la Alegría luego de su drástico cambio físico, robándole el rating el programa Hoy de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exintegrante de Enamorándonos Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', se unió de nueva cuenta a Venga la Alegría: Fin de Semana y este sábado pidió al público acompañarla a hacerse varios procedimientos en el rostro.

Como se recordará, la influencer y conductora, quien saltó a la fama en 2016 tras su llegada a Enamorándonos, modificó completamente su aspecto físico tras someterse a múltiples cirugías. Su cambio fue notorio.

El carisma de 'La Bebeshita' hizo que se ganara el cariño del público y este año participó en el reality de cocina MasterChef Celebrity México, de donde lamentablemente fue despedida a las semanas.

Ahora la audiencia puede verla todos los fines de semana en el matutino más popular del canal y en esta ocasión presumió las cirugías que se ha hecho sin tapujos.

Les voy a contar un secreto. Soy un libro abierto y les cuento todo lo que yo me hago, por so vine con el más top, el especialista Javi Derma, quien me hará un retoquito", dijo la conductora.