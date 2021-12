Televisa 'hunde' a 'VLA': 'Amante' de Andrea Legarreta traiciona a TV Azteca y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien ha sido el gran amor de la vida de Andrea Legarreta, se une al programa Hoy luego de que hace poco estuviera dando una entrevista exclusiva a TV Azteca, dando un duro golpe en rating al matutino Venga la Alegría.

Se trata de Erik Rubín, quien lleva varios años trabajando en Televisa y aunque no tiene un contrato de exclusividad, hace poco dio una entrevista a Mimí para el programa que tiene en TV Azteca Mimí Contigo.

El exintegrante de Timbiriche ha formado parte de telenovelas como Rebelde (2004-2006), Lazos de amor (1995-1996), Alcanzar una estrella II (1991) Morir para vivir (1989) y ha participado en varios episodios de la serie Diseñador ambos sexos.

En esta ocasión, Rubín acudió al foro del programa Hoy de nueva cuenta donde su esposa Andrea Legarreta es la conductora titular desde hace más de 20 años, para hablar de su experiencia en ¿Quién es la máscara?, ya que este domingo se descubrió que era 'Perezoso'.

Tras su tropiezo en su presentación final, Rubín tuvo que ser levantado por los investigadores ya que no podía hacerlo solo por lo pesado del disfraz. Ya en el matutino, Arath de la Torre le preguntó cómo fue mantener todo en secreto.

Fue una dinámica complicada. Fue una experiencia increíble, desde llegar a Televisa encapuchado y no puedes hablar con nadie. Te ponen unas bocinas con música para que no oigas lo que está pasando, la verdad muy hermético el asunto y eso lo hace muy divertido", dijo Erik.

Además, Erik compartió que sí sufrió un poco porque el traje estaba muy pesado y sudó bastante, tanto que hasta bajó algunos kilos y tuvo que cambiarse varias veces.

Un personaje entrañable pero complicado también, es un personaje que debe pesar 30 y tantos kilos. Yo por programa me tenía que cambiar cuatro veces de ropa interior hasta de calzones porque los exprimías. Bajé como dos kilos y cacho y conforme fui avanzando, iba moldeando al personaje porque era muy rígido, pesaba mucho. Yo me movía muchísimo y apenas se movía".

Finalmente, Andrea Legarreta contó que ella no sabía que Erik estaba en el programa, aunque la gente la acusó de haber sabido desde un inicio porque siempre compartía historias en Instagram.

Fue una joya peloncito, yo lloraba de la risa. Llegó a casa diciendo: 'Me traté de hincar y que me caigo... y no me pude levantar'", dijo entre risas Legarreta mientras se burlaba de su caída en el escenario.