Adiós 'VLA': Tras volverse mujer y años en Televisa, actor abandona TV Azteca y se va de México

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien estuvo varios años en Televisa y luego se fue a TV Azteca, tuvo que abandonar México debido a una devastadora razón, misma que fue anunciada en el matutino Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque el actor costarricense, quien estuvo unos años en la televisora de San Ángel haciendo unitarios como Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, en el 2020 se fue al Ajusco para participar en Survivor México en su primera edición de celebridades.

El histrión dejó en shock a todos en el 2018 al transformarse en mujer para la controversial película Dulces tentaciones, donde trabajó con Ariel López Padilla, Margarita Sanz, entre otros colegas del medio, e interpretó a un travesti, luciendo irreconocible.

Gary hace unas semanas fue elegido como capitán de los Imparables Pastrán en el reality Todos a bailar, transmitido todos los sábados por TV Azteca y conducido por Ingrid Coronado, donde ha hecho un gran trabajo.

Sin embargo, este fin de semana informó que su madre había sido internada, ya que padece cáncer. Aunque pedía oraciones al público y esperaba que su salud mejorara, esto no fue así y lamentablemente, Sergio Sepúlveda anunció en Venga la Alegría que falleció este lunes.

Fue el mismo Gary quien un día antes se enteró que su madre, Lizette Lovo Bengochea, había regresado al hospital, aunque no dio muchos detalles. Kristal Silva, quien estuvo con él en Survivor, dijo al borde del llanto:

A mí me duele mucho, ahorita que me enteré de la noticia me acordé mucho de él en 'Survivor' pues de quien más hablaba era de su mami porque estaba en un proceso difícil de cáncer, ya que ella está en Costa Rica".