¡Pleito en 'Ventaneando'! Pati Chapoy da tremendo regaño a Mónica Castañeda al aire

Ciudad de México.- Ni Mónica Castañeda se escapa de los regaños de su jefa Pati Chapoy. Esta vez, la conductora del programa Ventaneando fue exhibida por la titular de la emisión, luego de que hiciera un comentario que no le pareció correcto.

Todo comenzó cuando Pati daba una nota sobre la confrontación que Alejandro Fernández tuvo con un periodista que le preguntó si su hermano Gerardo tuvo algo qué ver con el secuestro de Vicente Fernández jr.

Ante estos señalamientos, Alejandro estalló y le dijo al reportero que se documentara bien sobre lo que le estaba preguntando y bastante alterado pidió a la prensa que no volvieran a cuestionarlo sobre estos temas.

Esta actitud fue justificada por Chapoy, quien aseguró que una reportera, muy mal informada, enfureció al cantante al hacerle preguntas fuera de tono, en un momento delicado para él; sin embargo Mónica no estuvo de acuerdo, algo que le valió una regaño por parte de la titular del show.

Aunque todos sus compañeros se pusieron del lado de Fernández, Castañeda consideró que sin importar quién lo molestó, el famoso no debió insultar a la prensa, en especial al reportero del programa, Roberto Hernández, con quien se desquitó:

No siento que él deba o pueda insultar al reportero, no estoy diciendo que lo echen a la hoguera pero estoy diciendo que no tiene porque insultar", dijo.

Sobre esto Pati Chapoy intervino y le dijo "no te pongas en este momento en el lugar que no te corresponde, porque tú no estabas ahí" a lo que Mónica no se quedó callada y respondió que su compañero sí estaba ahí.

Aunque quiso disimularlo, las palabras de su jefa, sí afectaron a Castañeda, sobre todo porque nadie apoyó su postura.

Esta no es la primera vez que Pati Chapoy hace caras o regaña a algunos de sus compañeros; el caso más evidente fue el de Atala Sarmiento, quien antes de su salida en 2018, tuvo que soportar que sus colegas la ignoraran durante el programa completo.

