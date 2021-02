¡Sí fueron novios! Lupita Castro confiesa que sostuvo una relación con Vicente Fernández

Ciudad de México.- La polémica respecto al caso de Vicente Fernández sigue pues en esta ocasión Lupita Castro quien reveló que fue violada por el 'Charro de Huentitán' compartió que sí tuvo una relación con el cantante luego de que esto sucediera ya que tenía un gran temor en su vida.

En una segunda parte para el programa Chisme No Like, presentado por los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani, la cantante Lupita Castro contó que luego del abuso que sufrió por parte de Vicente Fernández, ella sostuvo una relación extramarital con él, la cual no duró tanto tiempo.

Y es que la cantante decidió seguir una relación con Fernández por temor a que ya nadie la fuera a querer o a tomar enserio pues según lo relatado por Castro, cuando fue abusada por 'Don Chente', como también es conocido, ella tenía 17 años y era virgen.

Lupita Castro dejó claro que sí siguió una relación con Vicente Fernández no fue por el tema del dinero o la fama sino que durante mucho tiempo ella creyó que ya no valía como mujer debido al abuso del que fue víctima.

Castro reveló que la relación con Vicente Fernández terminó luego de verlo con otra mujer en la cama, por lo que decidió terminar la relación con el cantante ya que aseguró que ella no iba a ser otra 'Cuquita', esto en referencia a la esposa del cantante quien ha perdonado las infidelidades del 'Charro de Huentitán'.

Por otra parte, de acuerdo con Elisa Beristain, Lupita Castro no piensa demandar pues el abuso ocurrió en México hace cuarenta años.

