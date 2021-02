La burla de Televisa: Andrea Legarreta habla de más y se deja en ridículo en 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa y querida conductora, Andrea Legarreta, nuevamente se volvió el blanco de burlas de Televisa, pues en pleno programa en vivo de Hoy sola se dejó en ridículo al hablar de más en una nota que estaban presentando sobre que Juan Soler iba a ser abuelo.

El famoso actor de La Mexicana y El Güero reveló que en abril su hija mayor, del matrimonio que tuvo antes de Maky, tendrá a su primer hijo, lo que para Legarreta fue una gran sorpresa ya que ella pensaba que hablaba de la mayor con la reconocida conductora.

Andrea expresó que su hija mayor, que tiene 15 años, era como su hija mayor, por lo que el que lo convirtiera en abuelo era algo que no se lo esperaba, destacando la palabra "chiquillas" para fundamentar más su punto de vista.

Sin embargo, Raúl Araiza y la producción le señalaron que no hablaban de Mía Soler, sino de la hija que tuvo en su primer matrimonio, por lo que ella misma dijo que el haberse pintado el cabello le había quemado neuronas, ósea, había perdido inteligencia.

Por eso te estoy diciendo que es su hija grande, de su primer matrimonio, pero no me hacen caso.... Es que como que con la decolorada como que me quemaron ahí unas neuronas