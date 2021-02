Mhoni Vidente traer para ti los horóscopos de hoy: ¿Cómo te irá en el amor?

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente trae para ti sus mejores predicciones sobre lo que te deparan los astros para este sábado 13 de febrero de 2021 en sus horóscopos. Entérate como te irá en el amor, la salud y en el dinero.

Aries: Gana la confianza de la persona que le interesa. Está gastando más de la cuenta. Hoy pueden proponerle un ascenso. Es una jornada excelente para poner a punto su belleza.

Tauro: Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Por fin sus jefes reconocen su esfuerzo. Si tiene problemas de estómago, dieta blanda.

Géminis: Aproveche lo que le brinda la vida social. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. Posponga los asuntos laborales menos urgentes y relájese. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Cáncer: La amabilidad contribuye a que tenga éxito entre sus amigos. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Su silueta se verá afectada por la inactividad.

Leo: Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas del día. No derroche su dinero, pero tampoco sea tan tacaño. No permita que el trabajo se convierta en una pesadilla. Enhorabuena, su constancia le hace librarse de esos kilos de más.

Virgo: No se cierre al amor, no frene las iniciativas. Aumentan notablemente sus ingresos. Intente trabajar de forma ordenada a pesar de las prisas. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

Libra: En el amor, día apasionado. Los astros favorecen la posibilidad de generar dinero. Día francamente productivo en el terreno profesional. Se encuentra bien de salud, siga cuidándose.

Escorpio: Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Cuidado con los cambios de temperatura.

Sagitario: No provoque discusiones sin sentido con su pareja. Puede ser la ocasión para jugar a ese número que le gusta. La jornada laboral se presenta muy revuelta. La mejor terapia para la salud mental es la compañía.

Capricornio: Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Debe vigilar esos lunares, sobre todo los de la espalda.

Acuario: Derrocha muchas energías intentando seducir a los demás. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

Piscis: Logrará lo que desea en el plano sentimental. Recibirá un dinero de una persona que le quiere mucho. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

