Sherlyn revela si es que tiene planes de buscar el amor en brazos de un nuevo galán

Ciudad de México.- El pasado 30 de mayo de 2020, la guapa actriz de televisión, Sherlyn, sorprendió al medio del espectáculo al dar a luz a su primer bebé, un niño a quien llamó André y a quien concibió con inseminación artificial.

Ahora que la artista logró realizarse como madre, muchos se han preguntado si es que tiene contemplado rehacer su vida amorosa al lado de un hombre, no obstante, sorprendió al responder a la prensa:

La verdad es que no, no me cruza ni por la cabeza en este momento, creo que la pareja está increíble cuando ese es tu objetivo, tu meta, pero mi objetivo y mi meta ahora es crecer a André, crecer a un niño feliz, sano, fuerte, así que eso pasa como a segundo término", dijo Sherlyn.