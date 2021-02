¡Qué pesada! Aislinn Derbez vuelve a ser blanco de bromas para Martha Higareda

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas las actrices Martha Higareda y Aislinn Derbez han presumido una profunda amistad que el pasado fin de semana las llevó a celebrar juntas el día de San Valentín en una divertida pool party y revelar uno de los grandes defectos de la hija de Eugenio Derbez al dormir.

Higareda fue la encargada de ventilar los hábitos del sueño de su gran amiga, quien sólo atinó a reír y afirmar que adoptó esta técnica al dormir porque tiene los ojos muy grandes y desde que no tiene pareja sentimental.

"Y con los ojos abiertos. Tienes los ojos tan grandes que no se te cierran los párpados, no manches", afirmó entre risas Martha Higareda.

Aislinn apoyó la historia de su amiga y explicó que su párpado efectivamente es muy pequeño y es muy raro que cierre para que pueda dormir como el resto de la gente, por lo que siempre lo hace con los ojos abiertos. La protagonista de A la mala también reveló que confirmó que duerme en medio de dos cojines para que le den amor:

Las dos almohadas a los lados me contienen, me dan amor, ya que no hay pareja hay almohadas, las almohadas me dan amor. Se llama autocontención de almohadas", dijo Ais.