Covid-19 deja EN LA RUINA a FAMOSO actor de Televisa; LLORA y revela que no puede pagar la luz

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Germán Ortega, conocido por su sentido del humor y por ser parte de Los Mascabrothers junto a su hermano, confesó al borde del llanto que su situación económica está atravesando por su peor momento.

Solicitando que el Gobierno de la Ciudad de México autorice la reapertura de los teatros durante la pandemia por Covid-19, German contó en entrevista para el programa matutino Sale el Sol de Imagen Televisión que vive una fuerte crisis económica.

¿Cómo le voy a hacer para pagar... mi luz?, ¿cómo le voy a hacer para pagar...? (...) ¿Qué hago? Si yo estoy desesperado imagínate mis compañeros", dijo el actor con la voz entrecortada y a punto de llorar.

Tras enlistar a diversos compañeros del medio artístico que también están viviendo una complicada situación, Ortega retomó su caso y añadió: "Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas... ¿a que grado esperemos a que llegue?, ¿a que me vuelva un loco y salga a correr como loco a la calle?, porque aguas, estamos en depresión, todos, muchos, estamos muy sensibles (...) yo vivo con tensión todo el día, porque me están hablando del banco".

Finalmente, y asegurando que por ahora tiene para comer, el comediante añadió:

Tengo pánico, tengo miedo, hablo en nombre de muchos compañeros que no tienen trabajo. Afortunadamente yo dependo de mí, yo hago mis propias producciones, yo genero yo mismo, pero grandes estrellas están esperando un llamado para que trabajemos".

Luego de que Germán y Freddy Ortega quedaran fuera de Televisa hace unos años y perdieran su exclusividad, ambos se fueron a trabajar a TV Azteca, lo que les costó ser vetados por años.

En el 2020 regresaron con el programa cómico Relatos Macabrones, el cual ya terminó su primera temporada hace unos meses en Las Estrellas.

