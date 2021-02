Érika Zaba habla sobre la maternidad y confiesa si está lista para un segundo bebé

Ciudad de México.- Pese a ver llegado a padecer Covid-19 anteriormente, la cantante, Érika Zaba, contó en su entrevista para TV Notas, que no ha resentido en lo absoluto los efectos de la pandemia.

Según la artista de 42 años, esta etapa de confinamiento le ayudó a disfrutar del crecimiento de su hijo, Emiliano, quien ya tiene un año de vida, además, señaló que ha podido convivir más con su esposo, el empresario, Francisco Oliveros.

No obstante, Zaba comentó temer que la cuarentena nunca termine y que su bebé no pueda aprender a relacionarse con otros niños, cosa que considera de vital importancia.

(Emiliano) nació en noviembre de 2019 y la pandemia inició en marzo de 2020, entonces no ha interactuado con más niños; me di cuenta de esto cuando convivió con mis sobrinos y no se sintió cómodo. Me urge que todo vuelva a la normalidad, pues es importante que se integre", comentó preocupada la artista.