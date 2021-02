Tras exhibir a 'Chabelo' y despido de Televisa, el señor Aguilera reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de varios años alejado de la televisión, el famoso señor Aguilera del programa En Familia con Chabelo dio tremenda sorpresa al regresar a los foros de Televisa donde alguna vez trabajó.

Este miércoles 17 de febrero el conductor recordado por su sección de 'Los Cuates de la Provincia' acudió al matutino de Las Estrellas Hoy como invitado al festejo que realizó la producción en honor a Xavier López 'Chabelo' por su cumpleaños número 86.

Te podría interesar: Televisa: Estos actores formarían parte de 'La Desalmada' junto a Livia Brito

Hoy recreó uno de los juegos más recordados de En Familia como lo es 'La escalera loca' y para ambientar la dinámica, llamaron al señor Aguilera para que narrara el juego como lo hizo durante varios años domingo a domingo.

El querido locutor reapareció en la pantalla de San Ángel luego de que hace unas semanas exhibiera a 'Chabelo' por no notificarle de viva voz que había llegado el fin de En Familia tras 20 años al aire.

También lee: Covid-19 deja EN LA RUINA a FAMOSO actor de Televisa; LLORA y revela que no puede pagar la luz

Sí, días atrás el señor Aguilera confesó abiertamente que Xavier López 'Chabelo' no le dio la cara para informarle el programa se había dominical acabado y él nunca entendió la razón pues tenían una gran amistad.

Tratamos de tener una cercanía y ahí sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, yo no sé por qué y no quiero saberlo", dijo a inicios del 2021.