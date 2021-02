VIDEO: Romina Marcos, hija de Niurka, se quita implantes de pecho y explica por qué

Ciudad de México.- Romina Marcos, hija de Niurka, causó revuelo el año pasado al bajar drásticamente de peso, pues perdió más de 20 kilos tras someterse a una estricta dieta; es así como la joven actriz volvió a llamar la atención al anunciar que se sometió a una cirugía para retirarse los implantes de pecho.

A través de sus redes sociales y su canal de YouTube publicó algunos videos e imágenes el pasado 17 de febrero donde reveló que ese mismo día revertiría el aumento de senos al que se sometió hace casi 5 años, cuando tenía 20 años de edad.

Lo que va ocurrir el día de hoy es que por fin me voy quitar los implantes. Estoy aquí en Cirugía Plástica Orgánica con el doctor Ricardo, no me puedo sentir más lista y confiada, en las mejores manos para esta operación”, dijo la famosa.