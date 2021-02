VIDEO: Tras 'rechazo' de Televisa, actor reaparece y revela "traumático" momento de su vida

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas, Jorge Aravena, reapareció en la televisión hace algunas horas al ser invitado a colaborar en el programa Netas Divinas, luego de que en septiembre de 2020 manifestara que alguien "frena" su carrera en Televisa.

El querido actor peruano se sincero frente a las cámaras de la emisión de Unicable y abrió su corazón para revelar un "traumático" momento de su vida, que vivió cuando apenas eras un niño.

También lee: FOTOS: Paola Rojas impacta en Instagram al hacer esto con galán de Televisa

Jorge contó que tuvo su primera vez cuando tenía 11 años, pues una adolescente de 16 años lo sedujo y lo peor, fue que la "señora de la casa" los descubrió en la cama y lo acusó con sus padres.

Hace algunos meses el querido artista de Televisa reveló en entrevista para TVyNovelas que a él le encantaría volver a los melodramas y proyectos televisivos, sin embargo, no ha recibido ninguna propuesta ni oferta laboral en los últimos meses.

También lee: Tras subir 15 kilos y dura enfermedad, exactriz de Televisa vuelve tras 20 años sin actuar

En ese entonces Jorge comentó que estaba trabajando en su estudio de fotografía ante la falta de oportunidades en la actuación, pues asegura que alguien "con mucho poder" está frenando su carrera..

No sé, no es porque yo no quiera hacer telenovelas, en mi caso no sé qué está pasado, es algo extraño", contó.