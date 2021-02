"Es una malagradecida": Niurka habla sobre la empleada doméstica que busca demandarla

Ciudad de México.- Hace unos cuantos días, salió a la luz, que una mujer de nombre María Inés, quien aseguró haber sido la empleada doméstica de Niurka Marcos, buscaría demandar a la vedette cubana por haberla corrido y quedarle a deber seis meses de sueldo.

No obstante, en su reciente encuentro con los medios, la artista habló sobre el tema y expresó que su extrabajadora fue una "malagradecida", pues estuvo con ella 15 años, además de que le brindó el cariño de toda su familia.

Podría interesarte: "Sirvieron pa'mad…": Niurka explota contra aerolínea mexicana tras perder su vuelo

Una mujer que trabajó 15 años en mi casa con mis hijos, con lo que le pagamos construyó su casita en donde vivía, en su pueblito en Veracruz ¿Quién le pagó los estudios de la hija? O sea, o sea, 15 años", dijo.

Niurka señaló que no tiene miedo a una demanda, pues sabe que María Inés no tiene pruebas que la respalden y que comprueben que le quedaron a deber seis meses de sueldo. Además, explicó, que no le quedó a deber.

Lee también: VIDEO: Romina Marcos, hija de Niurka, se quita implantes de pecho y explica por qué

Según dijo la cubana, el despido fue por la cuarentena y que, al ella también haber perdido su trabajo, no tenía para pagarle más. Por si fuera poco, aprovechó el tiempo para sacarle unos cuantos 'trapitos al sol' a su exempleada.

¿Por qué no hablas María Inés, que Emilio te quería muchísimo? ¿Por qué no hablas que una vez le pediste 200 mil pesos a Emilio cuando empezó a ganar dinero?", dijo Niurka.

Fuente: Edén Dorantes