¿Se casa con Shawn Mendes? Camila Cabello regresa a Instagram con conmovedor mensaje

La famosa y muy querida cantante, Camila Cabello, una vez más robó suspiros entre sus millones de seguidores en Instagram, pues empleó sus historias de la red social para compartir una tierna foto con un conmovedor mensaje, ¿a caso se casará con Shawn Mendes?

Cabello sigue causando gran furor en sus redes sociales, con sus emotivos mensajes que sin duda alguna ponen a suspirar a millones, como sucedió en esta ocasión en la que dio una increíble noticia con unas palabras que casi arranca lágrimas.

La interprete de My Oh My, desde hace varias semanas que cuando se hace presente en Instagram lo hace al lado de Shawn, su pareja desde hace casi dos años, o con importantes mensajes en el que habla de superarse y salir adelante de la depresión, padecimiento que ella misma a enfrentado.

Ahora, la nueva 'Cenicienta', compartió una foto en la que se pueden ver docenas de cartas y muchos corazones de otros colores, junto a un mensaje en el que agradece a los niños de la fundación Save The Children, por haberse acordado de ella y mandarle cartas, cautivando con sus lágrimas.

No puedo esperar a leer todo esto. ¡Muchas gracias a casa amigo que me escribió algo para mi!", expresó con un emoji llorando.

Fuente: Instagram @camila_cabello