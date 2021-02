¿Adiós 'Exatlón'? Al borde del llanto, atleta de 'Héroes' revela triste notica en TV Azteca

Ciudad de México.- Después de vivir un momento eufórico al ganar su segunda medalla, la felicidad de una querida atleta de 'Héroes' fue empañada al sincerarse frente a las cámaras de TV Azteca, y al borde del llanto revelar triste noticia a sus compañeras, ¿a caso se va de Exatlón?

Doris del Moral Rosique, una vez más habla sobre una triste situación de su pasado, pues mientras hablaba con Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro, les confesó que al iniciar su carrera en el patinaje sufrió de bullying.

La patinadora después de hablar sobre lo feliz que estaba tras ganar su segunda medalla dentro del reality, que se puede cambiar por vidas en un duelo de eliminación, recordó que al iniciar su carrera no recibió apoyo por parte de compañeras, quienes la excluían de todas sus actividades.

Me estaba acordando de cuando me hicieron bullying cuando empecé a patinar. Es que patinaba muy atrabancada; no tenía técnica. Estaba yo aprendiendo y otras chavas me hacían bullying", confesó conmovida.

Pero 'Buldócer' no dejó que eso le afectara y con ayuda de los consejos de su madre y su fuerte mentalidad salió adelante, logrando convertirse en campeona en el patinaje de velocidad unos meses después.

Las chicas del patinaje hacían sus pijamas y no me invitaban, me excluían. Mi mamá me decía: 'Tú no vas a hacer amigas, tú vas a enfocarte'. Un día dije: 'Yo voy a ser lo que quiera ser y a darle'. Meses después fui campeona nacional y ya me hablaban. Hoy me acordé mucho de eso", concluyó con lágrimas en los ojos.