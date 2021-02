¿No quería ser madre? Ellie Goulding revela que su embarazo no fue planeado

Estados Unidos.- La famosa cantante inglesa, Ellie Goulding, confesó en una entrevista para Vogue que está embarazada de su primer hijo con su esposo, Caspar Jopling, señalando que el ser madre no estaba en sus planes próximos, por lo que fue una noticia que la dejó en shock.

El 31 de agosto del 2019, la intérprete de Love Me Like You Do llegó al altar con Jopling en la catedral de York Minister, con invitados de lujo, como la Príncipe Eugenia y la Princesa Beatriz de York.

Podría interesarte: ¿Es niña? Natti Natasha presume su avanzado embarazo en traje de baño: "La más hermosa"

Durante sus declaraciones, Ellie señaló que ni su pareja ni ella esperaban ser padres pronto, incluso aseguró que no creía que fuera posible el convertirse en madre, pero que ahora, al estar en la dulce espera se siente "más humana".

Ese no era el plan. La idea de quedar embarazada no parecía que pudiera ser una realidad. Quedarme embarazada me hizo sentir humana. Quiero una palabra mejor que femenina, pero tengo curvas que nunca antes había tenido. Lo estoy disfrutando. Mi esposo lo está disfrutando", reveló la cantante.

Podría interesarte: Príncipe Harry anuncia embarazo de Meghan Markle y así reacciona la Reina Isabel II

De igual manera confesó sentirse "aterrada" por los cambios que experimentó, y que esto la dejó en tal shock que no se animaba a gritarlo a los cuatro vientos hasta que ella misma pudiera procesarlo. Goulding tiene 30 semanas, equivalentes a siete meses y medio.

De hecho, pasé de ser engreída por lo saludables que eran mis ensaladas, mis desayunos, de comer nueces y semillas, y luego todo lo que quería era McDonalds. Estaba un poco aterrorizada, ¡de repente quería todas las cosas malas!", concluyó.

Podría interesarte: ¿Traición a Kimberly Loaiza? Juan de Dios Pantoja presume estar 'embarazado'

Fuente: Mirror