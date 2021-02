Tras detención de Ernesto Cázares, atleta de 'Exatlón' es asaltado en CDMX

Ciudad de México.- Después de que Ernesto Cázares viviera momentos de mucha angustia al ser detenido por el Ejército Mexicano, otro deportista de Exatlón reveló que fue asaltado en la Ciudad de México, del cual salió ileso por su conocimiento en judo.

Tal parece que al salir del reality de TV Azteca, a varios atletas de 'Héroes' la fortuna no les sonríe, pues después de la cirugía de emergencia de Keno Martell y el arresto de Cázares por una confusión, ahora es Yusef Farah quien revela que vivió momentos de mucho temor en las calles de la Ciudad de México.

El conocido 'León Libanés', mediante un en vivo de su cuenta de Instagram relató que trataron de despojarlo de sus pertenencias, pero que gracias a su entrenamiento en el judo, logró impedir que le quitaran sus cosas, además de salir sin ningún rasguño.

Yusef se mostró muy triste al respecto y en un momento del video se le quebró la voz al hablar de la inseguridad que actualmente se vive en México, destacando que él sintió mucho miedo, pero sobre todo impotencia de lo que sucede día con día.

Me dolió, me dio mucha impotencia, porque se que ahorita la situación del país es muy dura, es muy fuerte, pero no justifica y ahorita en la pandemia la inseguridad aumentó en un 80 por ciento y la inseguridad de las mujeres en casa aumentó en un 80 por ciento y lamentablemente de quienes más nos debemos de cuidar es de las personas conocidas", dijo con voz quebrada.