Tras estallar contra Yadhira Carrillo, Lety Calderón hace increíble revelación sobre Juan Collado

Ciudad de México.- Lety Calderón sorprendió a todos al hacer una fuerte revelación y aunque anteriormente lo había negado, ahora asegura que el abogado Juan Collado sí ha estado al pendiente de sus hijos Luciano y Carlos.

La famosa villana de Televisa comentó que se encuentra muy contenta de saber que su exesposo ha tenido más contacto con los jóvenes desde hace unas semanas, pese a que él se encuentra preso.

La querida intérprete de 52 años aseguró que la presencia de Collado en la vida de Luciano y Carlos es muy importante, pese a que semanas antes desmintió a Yadhira Carrillo, quien aseguró que el abogado siempre llamaba a sus hijos.

Por otra lado en entrevista con el programa Ventaneando, Calderón compartió cómo ha manejado con sus hijos la situación actual del abogado, que está detenido y acusado por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya no hay manera de ya no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos... 'Mamá, ¿que es lavado de dinero?, pues no sé, vamos a googlearlo y vamos a investigarlo'. No juzgamos, no culpamos, no opinamos... yo siempre les he dicho ‘Con los tuyos con o sin razón tienes que estar y además es tu padre y lo respetas...ya mañana si tú tienes alguna pregunta se la harás a el’. Yo contesto lo que está en mis manos", explicó.