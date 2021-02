"Vulgares": Productora de Televisa y Legarreta estallan en 'Hoy' y defienden a Fátima Molina

Ciudad de México.- Andrea Legarreta y la famosa productora, Carmen Armendáriz, decidieron salir en defensa de la actriz Fátima Molina, quien ha recibido decenas de críticas por su desempeño en el melodrama Te acuerdas de mí.

En días pasados se había mencionado que la telenovela sería recortada y hasta cambiada de horario porque no fue del agrado del público, sin embargo, la líder del proyecto decidió romper el silencio y mandó un contundente mensaje.

Es absurdo, Fátima es una buena actriz, está fuera de lugar lo que está pasando, agredir así me parece horrendo, que sean tan vulgares, 'me too' ahora con discriminación ¿qué es esto?", dijo Carmen en entrevista con el programa Hoy.