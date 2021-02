¿Pleito en Televisa? Montserrat Oliver revela si está molesta con Niurka por escupirla

Ciudad de México.- La famosa presentadora y reportera Montserrat Oliver fue abordada por la prensa en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí se le cuestionó sobre distintas polémicas como su pleito con Niurka Marcos.

En su encuentro con los medios de comunicación, la conductora de Montse&Joe especuló que más famosos estarían utilizando la estrategia de Pepillo Origel para vacunarse en Estados Unidos, pues asegura que se ha topado a muchos por allá.

Respecto a la delicada situación que vive Nath Campos, Oliver aseguró que por fortuna ella siempre ha sido respetada y jamás ha sufrido algún tipo de violencia o acoso sexual.

Además, Montserrat accedió a hablar del malentendido que tuvo Niurka Marcos, luego de que la cubana las escupiera a ella y a Yolanda Andrade durante una demostración de santería en su programa.

Yo nunca tuve problema con ella, no me la he topado pero le mando un beso", explicó.