Paty Cantú se escapa a las playas de California y se luce más guapa que nunca

California, EU.- La cantante mexicana, Paty Cantú, complació a sus numerosos fanáticos de redes sociales con una sorprendente publicación donde deja ver toda su belleza durante sus vacaciones en las bellas playas de California.

A través de su Instagram y Twitter, la jalisciense de 37 años compartió varias fotografías en las que se muestra usando un pequeño bañador de dos piezas estilo ‘animal print’ que le permitió a sus enamorados observar la increíble anatomía que posee.

Lee también: Paty Cantú y Camila Fernández sorprenden en redes sociales con video

“Cuando se me antoja ser un poco Brigitte”, escribió la intérprete de Afortunadamente no eres tú, No fue suficiente y Cuenta pendiente, en la publicación donde lució relajada, contenta y más bella que nunca sentada en el borde de un yate.

Te podría interesar: VIDEO: Paty Cantú desata ola de críticas tras equivocación al cantar el Himno Nacional

En cuestión de horas, los más de 1.9 millones de seguidores llenaron la sección de comentarios con mensajes de piropos y halagos hacia el trabajado cuerpo que Paty Cantú ha logrado esculpir y sobre todo por su diminuta e increíble cintura de avispa.

Buenos! El 19 viene la cereza del pastel de #LaMexicana ... sabían no?



Hoy me toca meterme al estudio a componer... pero ayer recargué pila y sol. Qué se les antoja para el siguiente álbum? pic.twitter.com/cAZQsIK8Cy — Paty Cantú (@PatyCantu) February 28, 2021

Fuente: Instagram @patycantu