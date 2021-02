¿Habrá dueto? Itatí Cantoral habla de la posibilidad de cantar con Gloria Trevi

Ciudad de México.- Actualmente, la actriz y cantante, Itatí Cantoral se encuentra promoviendo el final de la telenovela, La Mexicana y El Güero, por lo que recientemente fue captada por miembros de la prensa en los foros de Televisa.

En su reciente encuentro con los medios, la artista habló sobre la posibilidad de algún día hacer alguna colaboración con su amiga, Gloria Trevi, a lo que muy contenta respondió:

Lee también: ¡Como nunca antes vista! Itatí Cantoral impacta en redes al lucir una añorada juventud

A mi me gustaría cantar con ella esa que dice: ¡Y me solté el cabello, me vestí de negro, me puse taconeees!", cantó Itatí.