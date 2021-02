Actriz de 'La Mexicana y El Güero' está de luto tras la pérdida de su padre a causa del Covid-19

Ciudad de México.- Luego de cuatro días sumamente complicados a causa del Covid-19, el señor José Luis Carrillo, padre de la actriz, Gaby Carrillo, perdió la vida, pues su contagio derivó en una severa neumonía atípica.

En su reciente entrevista para TV Notas, la artista de la telenovela, La Mexicana y El Güero, contó, que, pese a las posibilidades de poder superar a la enfermedad viral, su papá no pudo aguantar al ser un hombre de la tercera edad.

Tanto Gaby como su familia, no solo lamentan la enorme pérdida, sino que también lloran por no haber podido ver una última vez, pues como bien se sabe al ser víctima de la pandemia, sus restos fueron cremados.

No pude ni acercarme a verlo, todo eso fue triste para todos nosotros, porque tampoco pudimos velarlo. Porque todas las funerarias estaban llenas, y nos hicieron favor de incinerarlo al otro día porque hay una lista de espera hasta de seis días o más", dijo Gaby.

Entre otras cosas, la famosa contó como fue que pudo suceder el contagio de su padre y los tratamientos que le aplicaron para intentar salvar su vida.

Pues a él le diagnosticaron neumonía atípica, y lo empezaron a tratar con antibióticos e inyecciones y fue reaccionando muy bien, tenía mucho ánimo de que iba a salir bien. Pero una mañana se levantó y se sintió mal y ya no pudo. Estuvo en el hospital en Cuautla, Morelos, cuatro días donde fueron días de esta situación muy duros y se fue rápido, y desafortunadamente no me pude despedir de él", narró.