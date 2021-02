VIDEO: Sabrina Sabrok no se ha operado tanto como cuenta; su exnovio la expone

Ciudad de México.- Es más que evidente, que la famosa actriz de cine para adultos, Sabrina Sabrok, ha logrado hacerse de fama internacional por sus constantes cirugías estéticas, sin embargo estas podrían ser más que un engaño.

En su reciente entrevista para De Primera Mano, la famosa presumió que recientemente se hizo unos cuantos arreglitos en el rostro, incluso señaló, que hasta el día de hoy habría invertido en su cuerpo casi lo equivalente a cinco Lamborghini.

Ante esto, también fue entrevistado su exnovio y padre de una de sus hijas, Erick Farjeat, quien señaló que esto no sería cierto, pues ella no tiene tanto dinero, explicando que ella siempre ha vivido de las apariencias.

Cuando yo recién la conocí, tocábamos en una banda y por ahí en una entrevista, nos preguntaron que, si vivíamos bien de la música, yo en ese entonces trabajaba en una tienda de ropa que no era mía, trabajaba como vendedor, yo dije que en México el rock no es muy bien pagado, entonces si tenemos que hacer otro tipo de cosas".

Después de la entrevista me super regañó, me dijo, 'mira, no importa si nos estamos muriendo de hambre, la gente tiene que pensar que vivimos de esto y que vivimos bien', entonces, pues es obsesión de que la gente piense que tiene muchísimo dinero", contó el ex de Sabrina.