Tras ser hospitalizada por Covid-19, exactriz de Telemundo da impactante noticia

Ciudad de México.- Ximena Duque, famosa exactriz de Telemundo, recientemente empleó su cuenta de Instagram para dar una impactante noticia a sus millones de seguidores en la red social, esto a tan solo varias semanas de revelar que había sido hospitalizada por su contagio de Covid-19.

Duque en el mes de enero vivió momentos de suma preocupación, pues estando embarazada y cerca de dar a luz dio positivo a coronavirus, tras lo que desafortunadamente tuvo que ser internada en un nosocomio por un común cuadro de neumonía, lo que la actriz señaló era normal.

Podría interesarte: Exactriz de Telemundo es hospitalizada por Covid-19 en las últimas semanas de su embarazo

Aunque señaló que era algo común, la artista y su esposo, Jay Adkins, se preocuparon pues ella se encontraba en la recta final de su tercer embarazo, por lo que temían que su pequeña pudiera ser afectada directamente por esto.

Afortunadamente madre e hija libraron con éxito el peligro, y ahora Ximena compartió que se convirtió en madre por tercera ocasión, compartiendo una foto de su pequeña Skye, quien nació el pasado sábado 6 de febrero tras 20 horas de parto.

kye Adkins, 2.6.2021. Después de 20 horas llego nuestra princesa... El parto terminó en cesárea, aun no puedo creer todo lo que se complico pero de una cosa si estoy segura y es que todo valió la pena. TE AMO Mi princesa @skyeadkins_3 #newborn #baby #skye #babygirl @jayadkins3 you are the best husband and daddy, thanks for being by my side (Eres el mejor esposo y papá, gracias por estar a mi lado)", escribió Duque.