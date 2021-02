Kuno Becker pide a fans que recen por su asistente tras informar que ya fue intubado

Ciudad de México.- Desde hace unos cuantos días, salió a la luz, que el asistente de Kuno Becker había dado positivo a la prueba de Covid-19, tema del cual, el actor se abstuvo de compartir mucha información.

Sin embargo, este lunes 8 de febrero, el actor contó a los medios de comunicación, que se encuentra preocupado por la condición de su también amigo, por lo que les pidió a sus seguidores que rezaran por él, debido a que ahora fue intubado.

Quiero pedirles ahora que están, me acerqué para la foto con mis fans porque yo me debo a ellos, ellos me pagan realmente, si no fuera por ellos, yo no estaría aquí".