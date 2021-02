Horacio Pancheri estalla contra reportero al ser cuestionado sobre Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- El famoso actor argentino, Horacio Pancheri, se encuentra actualmente gozando del éxito obtenido por su reciente telenovela, La Mexicana y El Güero, la cual acaba de presentar su último capítulo.

Además, habló de su otro proyecto, la serie de Amazon Prime Video, El Juego de las Llaves, donde tuvo la dicha de compartir cámaras con la cantante, Alejandra Guzmán.

No obstante, en su encuentro con los medios, Pancheri se mostró disgustado con un reportero, quien le preguntó si la rockera realmente se había drogado y peleado con un productor, esto según rumores divulgados por una revista de espectáculos.

Al artista comentó que él no es quien, para hablar de estos temas, debido a que se refieren a gente externa a él y solo serían temas que generarían controversias innecesarias.

Yo no soy nadie para hablar, nadie para juzgar y si ella hace lo que quiera, que lo haga, yo nunca vi nada, no te voy a responder eso, porque no, se me hace que no y no se me hace la pregunta, ni al caso, con Alejandra Guzmán, para mí, es una ídola, divina grabar con ella, grabe un día con ella en un set, divísima hasta las cinco de la mañana", dijo Horacio