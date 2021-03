'Los Simpson': La lista de canciones que la exitosa serie hizo famosas ya están en Spotify

Ciudad de México.- A lo largo de casi 34 años, se han escuchado una gran cantidad de canciones de la serie estadounidense Los Simpson, las cuales han quedado grabadas en la mente de los fanáticos.

Pero, a pesar de la fama que les ha generado la famosa familia amarilla, encontrar estas melodías es una difícil tarea, incluso podría considerarse casi imposible, sin embargo, no lo fue para un fan de la serie.

Desde la canción donde 'Marge' decide no engañar a 'Homero' y lo visita en la planta nuclear, Up Where We Belong de Joe Cocker y Jennifer Warnes, hasta aquella canción que aparece en la secuencia final cuando el patriarca de la familia regresa a la universidad, Louie Louie de The Kingsmen son las que están disponibles en streaming.

La lista de reproducción creada por Luis Ojeda Moya, en Spotify, las tiene todas y cada una, empezando con el tema inicial de cada capítulo. El nombre de la playlist es 'Canciones de Los Simpsons'

Actualmente cuenta con unas 391 canciones, en donde se pueden encontrar éxitos como Maybe I’m Amazed de Paul McCartney, la que apareció en el episodio cuando 'Lisa' se vuelve vegana, o incluso South of the Border con Frank Sinatra, la cual aparece al final del episodio de Campamento 'Krusty'.

Es evidente el esfuerzo y dedicación que se involucró en la realización de esta enorme lista de canciones, que hacen destacar el gran gusto musical que tienen los creadores de Los Simpson.

Cabe aclarar que algunas canciones podrían no estar disponibles para su reproducción en algunas regiones fuera de Estados Unidos.

